Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, acil müdahale ve dalış eğitim botu, yeni sat botu ve süratli devriye botlarının ülkeye, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.

Sistemlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumları, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine herkesi tebrik eden Erdoğan, "Türkiye, savunma sanayiside kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok stratejik başarıda savunma sanayisinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla uluslararası alanda caydırıcılık oluşturmada teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, bu anlayışla insan kaynağından teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede projelerin hayata geçirilmesinde kamu ve özel sektörün hep birlikte çalıştığını söyledi.

Savunma sanayisinin duraklamayı kaldırabilecek bir alan olmadığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sürekli daha ileriye gitmek, sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektör savunma sanayisi kuruluşlarımızın bu doğrultuda yürüttükleri her proje geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Türkiye, dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin, çekişmeleri ve gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam da merkezinde yer alıyor. Böylesine kritik bir jeopolitikte ancak her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız. Yıllarca ülkemizin hak ve hukukunun kolayca göz ardı edilebilmesini gerisinde yeterli siyasi, ekonomik ve teknolojik güce sahip olamayışımız vardı. Bugün Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika'ya geniş bir coğrafyada kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi yine siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir. Ülkemizin bu nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında özelikle orada mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye, saklamaya bile gerek duymadıkları bir cüretkarlıkla her türlü askeri, siyasi, ekonomik, sosyal kargaşa, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar."

Milletin her seferinde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, istiklalinin, ve istikbalinin yanında yer alarak, oyunları bozduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte aldıkları dersten yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te de hem dışarıdaki hem de içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Biz bugüne kadar Allah'ın inayetinin ve milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Sadece Rabb'imize ram olduk, sadece milletimize tabi olduk. Bundan sonra da aynı teslimiyetle Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz."

"Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir"

Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Savunma sanayinde bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor"

"Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor." diyen Erdoğan, "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Giresun'daki sel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ile ilgili de "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız." dedi.

Erdoğan, "Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı." bilgisini verdi.