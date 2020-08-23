Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."