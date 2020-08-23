AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kozan'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi
23.08.2020 - 22:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,adana,kozan,
726795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726795.aspx
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