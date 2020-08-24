Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başlatılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Mehmetçik ve SMO askerleri, 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında Türkiye'nin yoğun katkılarıyla nüfus 2 milyonu buldu. Eğitime hazır hâle getirilen 684 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lisede toplam 192 bin 569 öğrenci ders başı yaptı. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde halihazırda Çobanbey, Azez ve Bab'da 200'er yataklı, Mare ve Cerablus'ta 75'er yataklı toplam 750 yatak kapasiteli 5 hastaneyle hizmet sunuluyor. Suriye'de askerî muhaliflerin kontrolündeki İdlib ile Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla teröristlerden temizlediği bölgelerde sebze hali, benzin istasyonu, giyim mağazası, lokanta, fırın, bakkal gibi pek çok işletme TL'ye yöneldi.