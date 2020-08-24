Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Giresun'daki sel felaketinden acı haber: Ölü sayısı 7'ye yükseldi
24.08.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,sel,felaket,
726862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726862.aspx
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