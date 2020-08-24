Bakan Kurum: Giresun Dereli’de selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Hasar gören evlerin yıkımlarını süratle başlatıyoruz. İlçeye kurduğumuz iki kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarımızı bilgilendirerek kira ve taşınma yardımlarını hemen yapacağız.