Bakan Kurum: Giresun Dereli’de selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Hasar gören evlerin yıkımlarını süratle başlatıyoruz. İlçeye kurduğumuz iki kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarımızı bilgilendirerek kira ve taşınma yardımlarını hemen yapacağız.
Bakan Kurum: Kira ve taşınma yardımlarını hemen yapacağız
24.08.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum: Giresun Dereli’de selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Hasar gören evlerin yıkımlarını süratle başlatıyoruz. İlçeye kurduğumuz iki kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarımızı bilgilendirerek kira ve taşınma yardımlarını hemen yapacağız.
Etiketler : Murat Kurum,Giresun,sel,
726920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726920.aspx
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