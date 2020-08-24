MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun."
MSB: 12 adet arazi aracı Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi
24.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,askeri araç,Somali,
726922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726922.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER