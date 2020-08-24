TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP eski milletvekili Tuma Çelik’in oy birliği ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Tuma Çelik kararı
24.08.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP eski milletvekili Tuma Çelik’in oy birliği ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Etiketler : Tuma Çelik,HDP,TBMM Hazırlık Komisyonu,
726927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726927.aspx
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