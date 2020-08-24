MSB: Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler için “Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslendi
24.08.2020 - 16:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler için “Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Etiketler : Hulusi Akar,MSB,
726942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726942.aspx
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