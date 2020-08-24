Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler için “Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.