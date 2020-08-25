Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle haberleştikleri tespit edilen 42 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 24’ü gözaltına alındı. Zanlılar hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarına yansıdığı öğrenildi.

İstanbul’daki FETÖ’nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ise 35 şüpheli tutuklandı. 2013’te yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu imtihanlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlananların örgüt tarafından TSK’ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı. Komisyon üyelerince yüksek notlar verilerek askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 35’i tutuklandı.