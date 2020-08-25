Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız"
Bakan Selçuk: Giresun'daki vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız
25.08.2020 - 10:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Giresun'daki sel felaketi) Vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
727089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727089.aspx
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