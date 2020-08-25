Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas’ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.