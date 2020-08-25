Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas’ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin haddini aşan açıklamasını külliyen reddediyoruz
25.08.2020 - 21:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,gazze,abd,hamas,
727213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727213.aspx
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