Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Dereli’de yaşanılan sel felaketinin üzerinden üç gün geçti. Ancak bölge hâlâ toparlanabilmiş değil. Kayıp yedi kişi aranırken şu ana kadar üçü Jandarma personeli, dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Adana’dan gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yakından takip etti. Bölgede elektrik ve su sıkıntısı yaşanırken Bakan Dönmez, konuya dair açıklamalarda bulundu. Dönmez “Elektrik direklerimiz, trafo ile dağıtım merkezlerimiz su ve moloz altında kaldı. Geçici çözüm üretiyoruz, mobil jeneratörlerimizi buraya getirdik. En kısa sürede problemi çözeceğiz. Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, şu anda bu sayımız yaklaşık 2 bin 600 civarında. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın, ilçelerimiz ile köylerimiz dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz” dedi. Ankara’da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da “Afetten etkilenen vatandaşlarımız için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız. Ayrıca 60 kişilik bağlı psiko-sosyal destek (PSD) ekibi ve iki mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı hizmet veriyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (28), memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesinde defnedildi. Cenazede şehidin hamile eşi Hacer ile üç yaşındaki oğlu Miraç Aras, tabuta sarılarak ağladı. Babası Kadit Tok da “Rabb’imden geldi, Rabb’ime gidiyor. Veren de o, alan da o” sözleriyle acısını dile getirdi.

GÜCE'DE ÖLÜ YOK FAKAT HASAR ÇOK

Giresun’da cumartesi günü yaşanan selden en çok etkilenen yerlerden biri de Güce ilçesi oldu. İlçede sel ve heyelan sebebiyle 17 ev hasar gördü, çok sayıda kişi yaralandı. Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu “Gerçekten görülmemiş bir sel felaketi yaşadık. İlçe merkezine su veremiyoruz” dedi. Akpınar köyü sakinlerinden Fatih Koç da “Yolda mahsur kaldık. Camiye sığındık ama sular orayı da bastı. Yüksek yerlere çıkarak kurtulduk” diye konuştu. Saniye Koç ise “Eşimle yemek yiyorduk. Birden bir gürültü koptu. Evin içi su doldu. Pencereden atladık. Yoksa boğulacaktık” ifadelerini kullandı. Benzer şeylerin yaşandığı Yağlıdere Ortaköy köyünde de vatandaşlar, temiz su ve elektrik alamadıklarını, yakında gıda problemi yaşayacaklarını aktardı.

ATEŞİ ATEŞLE SÖNDÜRDÜK

Adana’nın Kozan ilçesinde cumartesi günü başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Birçok evin hasar gördüğü yangın sebebiyle 900 hane boşaltıldı. İlçede bulunan Minnetli Mezarlığı da alevlerden etkilendi. Mezar taşları simsiyah olurken toprakların üstü külle kaplandı. Önceki günden bu yana bölgede olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Can kaybımız yok. Hasar tespitine başladık. Yangınla mücadelede karşı ateş tekniği kullandık. Parçalı olarak ormanın dörtte biri yandı. Sonbaharda hızlı bir şekilde ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. Kundaklamayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu sene, geçen seneye nazaran yüzde 30-40 daha fazla orman yangını çıktı” diye konuştu. Öte yandan yangınla ilgili 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler sorguya alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Giresun’da olduğu gibi Adana için de bütçe ayırdıklarını duyurdu. Bakan Selçuk “Yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza (SYDV) 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.