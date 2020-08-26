H.S. adlı teröristin, Taksim Meydanı’nda eylem öncesi keşif yaptığını belirleyen polis, kanlı plan için talimat bekleyen teröristi, kaldığı Küçükçekmece’deki bir otele düzenlediği operasyonla yakaladı. Aramalarda 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 fişek ele geçirildi. DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının, Taksim Meydanı ve çevresinde keşif yaptığı an kameralara yansıdı.
DEAŞ İstanbul'da katliam yapacaktı
26.08.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Gaziantep'ten İstanbul'a sansasyonel eylem için gönderilen DEAŞ'lı bir teröristi gözaltına aldı.
Etiketler : katliam,deaş,
727272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER