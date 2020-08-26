Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

H.S. adlı teröristin, Taksim Meydanı’nda eylem öncesi keşif yaptığını belirleyen polis, kanlı plan için talimat bekleyen teröristi, kaldığı Küçükçekmece’deki bir otele düzenlediği operasyonla yakaladı. Aramalarda 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 fişek ele geçirildi. DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlının, Taksim Meydanı ve çevresinde keşif yaptığı an kameralara yansıdı.