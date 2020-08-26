İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.
 
26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.
 
Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.
 
Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle:
 
YIL                               DOLULUK                   SU MİKTARI (milyon metreküp)
2011                                70,81                                              615
2012                                62,06                                              539
2013                                60,83                                              528
2014                                16,41                                              143
2015                                70,42                                              612
2016                                54,02                                              469
2017                                63,96                                              556
2018                                63,91                                              555
2019                                60,68                                              527
2020                                48,92                                            424,96

Doluluk oranı 15 günde yüzde 8,3 azaldı
Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu.
 
Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.
 
İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranları ve mevcut su miktarlarının milyon metreküp cinsinden ölçümü ise aşağıdaki gibidir:
 

BARAJ                                    DOLULUK(Yüzde)                       SU MİKTARI (Milyon metreküp)
 
Ömerli                                          75,79                                                       178,38
Pabuçdere                                     7,34                                                          4,29
Sazlıdere                                      17,55                                                        15,57
Büyükçekmece                             25,56                                                        38,07
Alibey                                            21,39                                                          7,30
Terkos                                           53,70                                                        87,12
Kazandere                                     6,40                                                           1,12
Elmalı                                           42,67                                                           4,10
Darlık                                            81,03                                                         87,11
Istrancalar                                     30,67                                                          1,91