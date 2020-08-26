MSB: "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda EYP tespit edilerek imha edildi."
MSB: İdlib bölgesinde çok sayıda EYP tespit edilerek imha edildi
26.08.2020 - 14:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda EYP tespit edilerek imha edildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
727369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727369.aspx
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