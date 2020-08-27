Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. Barbaros fırkateyni, Burgazada korveti, ABD muhribi USS Winston S. Churchill Doğu Akdeniz’de deniz eğitimi icra etti’’ denildi.

EMEKLİ AMİRAL GÜRDENİZ: BATI'NIN KAFASI KARIŞIK

Denizde bu kadar güçlü olacağımızı beklemiyorlardı

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Türkiye'nin üzerine Türkiye'yi Anadolu'ya iten, sıkıştıran bir “Sevr haritasıyla” gelindiğini belirtti. Gürdeniz, şunlara kaydetti: Bu harita, Ege’yi tamamen Yunan denizi kabullenmesiyle Doğu Akdeniz'de bizi İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi’ne, batıda kara sularımıza hapsediyor. Bu haritaya Türkiye 2000’li yılların başından beri karşı çıkıyor, meydan okuyor. Türkiye'nin buna karşı çıkmasına hazırlıklı değillerdi, Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını ve Türkiye'nin savunma sanayiinde karşı çıkacak güce erişebileceğini beklemiyorlardı. Şimdi Batı’nın da kafası karışık.