Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; terör örgütü kendilerini desteklemeyen ailelerin çocuklarını kaçırıp fidye istiyor, yerine getirilmeyince rehine çocukları infaz ediyor. PYD/YPG’nin güdümündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bir süredir bölge aşiretlerinin desteğini almak için gayret gösterdiği biliniyor. Bu çerçevede terör örgütü DEAŞ’a destek veren aşiret reislerinin bile kapısı çalınarak irtibata geçildiği öğrenildi. ABD, BAE ve Suudi Arabistan’ın da girişimleri ile bazı aşiretlerin SDG’ye destek verme konusunda ikna edildiği de gelen bilgiler arasında. PKK’ya destek vermek istemeyenler ise işkenceyle öldürülüyor. Terör örgütünün, Deyrizor’daki destek arayışı toplantısına katılmayı reddeden bölgedeki en büyük aşiretlerden Akidet liderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud ile Şeyh İbrahim el-Halil’i düzenlediği hain suikastla şehit ettiği öğrenildi. Aşiretler ise PKK /YPG’nin bir an önce bölgeyi terk etmesini istiyor. Suriye halkı, terör örgütü ile destekçisi ülkelerin oluşturduğu kargaşadan rahatsız olurken, bölgedeki huzurun yeniden sağlanması için Türkiye’ye güveniyor.