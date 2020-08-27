Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 360’ıncı gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 360 gündür çocuklarını çalan HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, “HDP milletvekilleri kendi Kürt ailelerinden bile kaçıyorlar, kendi Kürt ailelerinden kaçan bir milletvekilinden ne beklersin. 360 gündür biz bunların kapısındayız, maalesef bizi görmemezlikten geldiler. Kesinlikle aileler olarak eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz, biz sonuna kadar çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP bu çocuklarımızı nasıl dağa gönderdiyse öylede getirsinler, o yüzden kapılarından ayrılmayacağız. Hani Kürt için mücadele ediyordunuz, kaçırdığınız asker, polis benim çocuğum, ben Kürt değil miyim? Hepimiz Kürt’üz inkar etmemişiz, İçişleri Bakanımızın çok büyük çalışmaları var, eminim ki bu çadırdaki bütün ailelerin çocukları gelecektir. Devletimiz burada bize sahip çıkmasaydı çoktan HDP ve PKK burada katliam yapmıştı. Ya çocuklarımız ya da biz burada öleceğiz” dedi.