Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." açıklamasında bulundu.