Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27.08.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Etiketler : msb,pkk,terörist,
727679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727679.aspx
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