Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası ortamda gerçekten bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında "Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım" dedi.

SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYİZ

Bakan Akar, Meis Adası'nın durumuna ilişkin ise "Meis Adası'nın Türkiye'ye uzaklığı 2 kilometre, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 kilometre. Böyle bir durumda olan adaya, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bir söz var ya 'kuzulara şah olsa kurt yapmaz bu taksimi' diye. Bunun kabulü isteniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gücünün, kuvvetinin test edilmemesi gerektiğini belirten Millî Savunma Bakanı Akar, "Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz. Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nin faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir. Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

FRANSA ÖZÜR DİLEMELİ

Fransa'nın 'gemimiz taciz edildi’ yalanına da sert çıkan Akar, şöyle devam etti: İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım. Kabadayılık dönemi geçti. Kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok. Tatbikatlar yapacağız diyorlar. E yapın, bizim buradaki sınırlarımız belli. Prensipleri, kuralları koyduk. Eğer bir ihlaliniz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu 50 kere söyledik. Aksi hâlde istenmeyen olaylar olabilir.