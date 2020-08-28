Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sadece Adana değil, Türkiye’nin 16 orman bölge müdürlüğünden ekipler yangına müdahale etti ve seferber oldu. Yangını söndürmek için hava araçlarından 2 uçağı ve 20 helikopteri bölgeye sevk ettik. Yangın kontrol altına alındı. Burada kahramanca, destansı mücadele gerçekleştirildi. Bölgedeki 8 mahallede bulunan vatandaşlarımızın canlarına zarar gelmemesi en büyük çabamızdı. Bunun neticesini aldığımızı görüyoruz. Burnu bile kanamadan vatandaşlarımız bölgeden tahliye edildi. Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman hâline getirilmesi için çalışıyoruz. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz.”

Öte yandan Jandarma ekipleri çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişiyi daha yakaladı. Böylelikle gözaltı sayısı 4’e yükseldi.