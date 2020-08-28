Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.”
Altun'dan 30 Ağustos mesajı: Şanımıza yaraşır şekilde kutlanacak
28.08.2020 - 04:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, salgın sebebiyle kutlamalarına kısıtlama getirilen 30 Ağustos’a ilişkin açıklamada bulundu.
Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Etiketler : 30 ağustos,30 ağustos kutlamaları,
727763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727763.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER