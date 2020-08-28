Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 36 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 245’e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 814 test yapılırken, 1517 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 265 bin 515 oldu. Bugün iyileşen 1017 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 241 bin 809'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 896 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur” ifadelerini kullandı.