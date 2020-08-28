Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
MSB: 'Hakkari’de 1 asker şehit oldu'
28.08.2020 - 22:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Etiketler : msb,hakkari,şehit,
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