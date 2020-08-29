Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Kapısında 4 ayrı operasyon: 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
29.08.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler : Gürbulak Gümrük Kapısı,operasyon,uyuşturucu,
728038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728038.aspx
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