Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir
29.08.2020 - 21:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir." dedi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
728145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728145.aspx
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