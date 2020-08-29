CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik’le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.
CHP'li İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı
29.08.2020 - 22:59 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik’le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.
Etiketler : chp,Ebru Timtik,Mutlu Yıldırım,
728159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER