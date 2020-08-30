Van’da 5 yıl önce 15 yaşında kaçırılan Baran’ın annesi Solmaz Öğrünç, HDP’nin oğlunu alıp PKK’ya götürdüğünü söyledi. Öğrünç “PKK ile HDP aynıdır. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. O benim her şeyim. Keşke ben oğlumu görseydim, eli benim elime değseydi, o gün Allah benim canımı alsaydı” dedi. Diyarbakır İHA
Evlat nöbetindeki anne: PKK ve HDP birbirinin aynı
30.08.2020 - 06:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 363. gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır hdp,
728202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728202.aspx
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