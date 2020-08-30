Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da 5 yıl önce 15 yaşında kaçırılan Baran’ın annesi Solmaz Öğrünç, HDP’nin oğlunu alıp PKK’ya götürdüğünü söyledi. Öğrünç “PKK ile HDP aynıdır. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. O benim her şeyim. Keşke ben oğlumu görseydim, eli benim elime değseydi, o gün Allah benim canımı alsaydı” dedi. Diyarbakır İHA