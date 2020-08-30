Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı Selim Kiraz şehit edilmesinde parmağı olan ve cezaevinde açlık grevinde ölen sözde avukat DHKP-C'li Ebru Timtik’in posterinin binasına açıp anma töreni düzenleyen İstanbul Barosu'na tepki yağıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröriste sahip çıkan CHP, HDP ve İstanbul Barosuna sert çıkarak yargının yegâne ideolojisinin adalet olduğunu belirtti. Bakan Gül, şunları söyledi: Barolar da bir hukuk kurumudur. Barolar için de temel ve yegâne ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Yargının sac ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar bu yargının bir parçasıdır. Bu durumda baroların illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sistemidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından "Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" diyerek CHP'yi eştirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise görevi başındayken şehit düşen savcı Kiraz için gösterilmeyen hassasiyetin, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösterildiğini söyledi. Turan “Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda, söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz" dedi.