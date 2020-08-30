Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.