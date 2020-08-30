Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30.08.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,30 Ağustos Zafer Bayramı,
728256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728256.aspx
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