Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehitler Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
30.08.2020 - 15:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,taziye mesajı,
728278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728278.aspx
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