Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor
30.08.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
728285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728285.aspx
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