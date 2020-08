Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’de askerî ve siyasi gerilim had safhaya ulaşırken, Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Yunan ordusu, Türkiye’ye 2 km uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. Yunan basınında “Atina, Türk provokasyonuna karşı her şeye hazır ve Meis’e asker gönderiyor” başlıklarıyla verilen haberlere göre tamamen silahlı askerler, Meis’te göreve çağrılmış durumda.



LOZAN’I İHLAL EDİYOR

“Yunan Silahlı Kuvvetler, Türklerin kışkırtıcı açıklamaları müzakere masasına oturmayı reddetmeleri üzerine kırmızı alarma geçti. Muhtemel bir savaş için bölgede ek kuvvetler görevlendirildi” açıklamasıyla verilen haber, Yunanistan’ın ve iş birlikçi ülkelerin provokasyon çabalarını gözler önüne serdi. Yunanistan’ın söz konusu adımları;1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geliyor. Atina yönetimi, silahlandırılması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.



CEVABINI MİSLİ İLE ALIYOR

Her fırsatta Doğu Akdeniz’deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, art arda gelen taciz hamlelerine rağmen istikrarlı duruşunu koruyor. Ege’de gövde gösterisi yapma derdine düşen Yunanistan, iş birliği yaparak arkasına almaya çalıştığı Fransa ve diğer AB ülkelerinin desteğiyle Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sindirmeye çalışsa da her defasında cevabını misli ile alıyor.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin, “Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır” açıklamasını yaptı.