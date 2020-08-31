Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığından bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek
31.08.2020 - 09:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Rusya,Sedat Önal,Libya,
728420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728420.aspx
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