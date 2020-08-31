Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da
31.08.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak için kente geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Giresun,
728479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728479.aspx
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