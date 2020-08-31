İletişim Başkanı Altun, Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum
31.08.2020 - 16:13 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Altun,Papa Francis,Doğu Akdeniz,
728490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728490.aspx
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