Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir." dedi.

Erdoğan, Giresun'da esnafın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmının hibe olarak verileceğini söyledi.

"Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur." diyen Erdoğan, "Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir." şeklinde konuştu.

"Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır." ifadelerini kullanarak, "Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak." dedi.

"Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız." diyen Erdoğan, "Harşit Çayı Vadisi'ndeki tüm kum, çakıl ocakları kapatılacak. Derelere yapılacak müdahaleler kontrol altına alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya, yapacağız." şeklinde konuştu.