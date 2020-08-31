İçişleri Bakanlığı: Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir
31.08.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir.
Kaynak: AA
Etiketler : Musa Orhan,
728508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728508.aspx
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