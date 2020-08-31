Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

"Denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz"

"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz." diyen Erdoğan, "Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Korsanlığa 'eyvallah' etmeyiz"

Erdoğan, "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Üretimimiz rekor seviyede artış gösterdi"

Türkiye'de yıllık 600-700 bin ton civarı su ürünleri istihsal edildiğini ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz avcılık dönemde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi." dedi.

"Akdeniz'den güzel haberler almayı ümit ediyoruz"

Erdoğan, "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz."