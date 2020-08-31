İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ağustos ayında ertelenen ve 1 Eylül’de başlaması planlanan Türkiye ile Irak arasındaki uçuşların tekrar 1 ay daha ertelendiği öğrenildi. Dünyayı etkileyen korona virüs salgını sebebiyle 1 Eylül’e kadar ertelenen Türkiye-Irak uçuşlarının Türkiye tarafından alınan bir kararla bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasındaki uçuşların 1 Ekim’de başlaması planlanıyor.
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar tekrar ertelendi
31.08.2020 - 21:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Irak arasında 1 Eylül’e kadar ertelenen uçuşların süresi 1 Ekim’e kadar uzatıldı.
Etiketler : Türkiye,
728548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728548.aspx
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