Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 31.08.2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkiinde yapılan Yıldırım-2 Cile Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.