Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 15 Nisan 1976 tarihinde Yunanistan’ın bu girişimini savaş sebebi (casus belli) sayacağını ABD’ye bir mektupla bildirdi. Zaman içerisinde soğuyan mesele; 1982 yılında imzalanan BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı vermesi ile tekrar gündeme geldi. Yunanistan, 1995 yılında Türkiye’nin taraf olmadığı sözleşmeyi yürürlüğe koydu. Yunan Parlamentosu, 1 Haziran 1995’te Ege’de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. Türkiye ise Atina’nın bu karından 1 hafta sonra Yunanistan'ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasını önlemek için 8 Haziran 1995’te TBMM’de ortak bir kararla ‘casus belli’ kararı aldı.



NAVTEX UZATILDI

Oruç Reis gemisinin, Doğu Akdeniz’de sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere duyuru) ilan edildi.