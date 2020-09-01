Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB dışişleri bakanları geçen hafta Türkiye’ye yaptırım sinyali verirken, AB Komisyonu’ndan da konuya ilişkin bir mesaj geldi. Komisyon sözcüsü, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin tüm AB için kaygı verici olduğunu” belirterek, “Ankara’nın gerilime barışçıl ve soğukkanlı bir çözüm bulacağını umduğunu” aktardı. AB sözcüsü, diyaloğun meyvelerini vermemesi hâlinde ise yaptırım tehditinde bulundu. Bu çıkıştan saatler sonra ise Fransa ve Almanya'dan açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Güvenliklerini başka aktörlerin eline bırakmanın hata olacağını iddia eden Le Drian, "Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlaştıran" politika yürüttüğünü ileri sürerek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti. Maas, AB üyesi ülkelerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını söylediler.



ÖMER ÇELİK:

Kıyılarımıza silah doğrultmak akılsızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırmasına tepki göstererek, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi oldu" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, şunları söyledi: Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.