Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde konuştu. Sezonun balıkçılar için bereketli geçmesini temenni eden Erdoğan, “Bu geceden itibaren balıkçılarımız ‘vira bismillah’ diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz’de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi suların sadece içinin değil altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Bu keşif etrafı enerji kaynakları ile çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.



Oruç Reis gemisi ile Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmaları Türkiye’nin kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan “İnşallah en kısa sürede Akdeniz’den de Karadeniz’deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri’nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye’ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.



Selzede esnafa müjde yağmuru

“Zararlar karşılanacak, faizsiz kredi imkânı tanınacak. TOKİ de yeni konut ve iş yerleri yapacak.”

Selin vurduğu Dereli'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağışlar başlamadan ne gerekiyorsa yapılacak. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya..." diye konuştu.

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan helikopterle Dereli ilçesine gelen Erdoğan, sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing aldı. Erdoğan brifing sonrası ilçe merkezine geçerek bölgede incelemelerde bulundu.

Ardından otobüsün üzerinden ilçe halkına seslenen Erdoğan, devletin bütün imkânları ile vatandaşının yardımına koştuğunu söyledi. Erdoğan “Hâlen beş insanımız kayıptır. En son kaybımızı bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol, su, elektrik gibi temel altyapı hizmetleri bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapalı 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır” bilgilerini paylaştı.



"TEK SEFERDE 20 MİLYON TL"

Selzede esnafın zararlarının karşılanacağı müjdesini de veren Erdoğan, şöyle konuştu: AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon TL ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon TL'lik kaynağı AFAD'a aktardık. Giresun'da 1 milyar 290 milyon TL'lik proje hayata geçirilecek. Sel felaketine maruz kalan bütün esnafımıza 50 bin TL'ye kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin TL'lik kısmı TESKOMB tarafından hibe olarak verilecektir. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon TL ödeme yapılmıştır. Konut, iş yeri ve diğer hasarlar için de 6,5 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon TL'yi bulan proje hayata geçirilecektir. TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde 250 konut inşa edilecektir, altında ahırı olacak.