Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla HDP’nin izinsiz düzenlediği gösteri ve basın açıklamasına polis izin vermedi. HDP Şanlıurfa milletvekilleri ile yaklaşık 100 kişilik partili izinsiz olarak Haliliye ilçesinde bulunan Ali Şelli Parkında toplandı. Bu sırada açıklama yapan grubu polis dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıların ardından yaşanan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.