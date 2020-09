Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - Ankara / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Barosu’na, açlık grevinden ölen DHKP-C terör örgütü üyesi Ebru Timtik’in pankartının asılmasına tepki göstererek “Terör örgütleriyle böylesine içli dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden menedilebiliyorsa avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır. Avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: Suriye’den Libya’ya kadar fiilen sahada olduğumuz her yerde, aynı inanç ve taleple çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğu Akdeniz’deki, Ege’deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye’yi, 780 bin kilometrelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz’in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Tarih boyunca, hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı. Bölgemizde güven ve huzur arayan herkese kapımızı açıyoruz. Rabb’im de, bu hasbi ve samimi duruşumuzun mükâfatı olarak, her alanda önümüzü açıyor, tuzakları bozuyor, gücümüze güç katıyor. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, bu yükselişi durduramayacaklardır.



BU YIL NETİCELENDİRECEĞİZ

Hâlen çalışmaları süren İnsan Hakları Eylem Planını bu yıl içinde neticelendirmek istiyoruz. Hukuk devleti niteliğimizi güçlendirecek bu planın hayata geçmesiyle, ülke içinde ve uluslararası alanda maruz kaldığımız pek çok sıkıntıyı da çözeceğimize inanıyoruz.



DAVRANIŞLARI KABUL EDİLEMEZ

Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır. Buna rağmen ısrarla açlık grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine, İstanbul Barosu binasına asılan pankartın, şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz. Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmeleri, kabul edilebilir davranışlar değildir. Bu yapılan işlemlerin, müvekkil-avukat ilişkisiyle uzaktan yakından alakasının olmadığı açıkça ortadadır.



BEDELİ MUHAKKAK OLMALIDIR

Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır. Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kastetmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir. Hâkimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapmamalıdır. Şayet yaparsa, bunun bir müeyyidesi, sonucu, bedeli muhakkak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle çarpık bir duruma izin verilemez. Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır. Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, kanun dışı faaliyetlerinin kılıfı hâline dönüşmesi çok acıdır.



Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 1 saat süren görüşmede Ankara'nın meseleleri ve planlanan projeler ele alındı.



GEREKENİ YAPACAĞIZ

Çoklu baro sistemini getirmekteki amaçlarımızdan biri de, barolarımızı bu sorunlu yapıdan kurtarmaktır. Merhum Mehmet Selim Kiraz savcımızın katilleriyle ilgili gelişme, bu endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.