İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
02.09.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
728928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728928.aspx
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