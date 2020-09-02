Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır."
Bakan Pakdemirli: Ankara'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
02.09.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
728987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728987.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER